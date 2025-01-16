Дональд Трамп объявил о назначении Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта «спецпосланниками по Голливуду»

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о назначении «спецпосланников по Голливуду».

Спецпосланниками будущего президента станут актеры Мэл Гибсон, Сильвестр Сталлоне и Джон Войт. Трамп заявил, что их задача будет «вернуть Голливуд», который за последние четыре года уступил позиции зарубежным студиям, и сделать его «больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было».

Трамп отметил, что Гибсон, Войт и Сталлоне будут его «глазами и ушами». Он не конкретизировал, получат ли они какие-либо формальные полномочия или же эта должность будет исключительно представительской.

Обычно президенты США назначают спецпосланников в какие-то другие государства или регионы, важные для Соединенных Штатов — эти люди координируют взаимодействие администрации Белого дома с властями этих стран. Должность «спецпосланников по Голливуду» издание Politico оценивает как «беспрецедентную».

Сталлоне и Войт публично поддерживают Трампа еще со времен его первой кампании 2016 года. Гибсон высказывался в поддержку политика в ходе предвыборной гонки в 2024 году.