«Агентство»: Владимир Гусинский сообщил американскому суду, что у него больше нет бизнеса и он должен миллионы долларов кредиторам

Бизнесмен и бывший владелец медиагруппы Владимир Гусинский больше не владеет никаким бизнесом, он должен не менее 7,3 миллиона долларов более чем 10 кредиторам. Об этом пишет «Агентство», в распоряжении которого оказался аффидевит, который предприниматель подал в суд американского штата Коннектикут.

Финансовый аффидевит Гусинский составил 1 января 2025 года в рамках бракоразводного процесса. Согласно документу, две последние структуры Гусинского — News Ru Israel LTD и New Media Holding LLC — проходят через процедуру банкротства.

Стоимость остальных своих активов Гусинский оценивает почти в шесть миллионов долларов. Среди них — два дома в Коннектикуте, автомобиль «Мерседес», счет в израильском банке и ювелирные изделия на 120 тысяч долларов.

Свои долги бизнесмен оценивает в 7,3 миллиона долларов. В документе он перечисляет своих кредиторов. Это, в частности, экс-гендиректор «Газпром-медиа» и вице-президент Газпромбанка Николай Сенкевич (1,35 миллиона долларов), бывший владелец Пробизнесбанка и экс-казначей международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation, ACF) Александр Железняк (400 тысяч долларов), бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (220 тысяч), некто A. Chubaya (500 тысяч долларов, «Агентство» предполагает, что речь идет об Анатолии Чубайсе), М. Кац (100 тысяч долларов, по версии «Агентства» — это политик Максим Кац).

«Аффидевит свидетельствует о том, что некогда могущественный олигарх, чье состояние Forbes в 1997 году оценивал в 400 млн долларов, сейчас фактически оказался банкротом, у которого не останется денег, если он выплатит все признанные долги кредиторам», — делает вывод «Агентство».

О финансовых проблемах Гусинского также рассказало 14 января «Радио Свобода». Издание писало, что в последние годы Гусинский «оказался вовлечен в череду судебных процессов и других юридических разбирательств». «Радио Свобода» перечислило часть из них. В частности, банк в Люксембурге, принадлежащий Владимиру Евтушенкову выиграл иск против Гусинского в британском суде по делу о долге в 10 миллионов долларов, который бизнесмен не погасил.

По версии «Радио Свобода», Железняк судится с Гусинским из-за денег, которые задолжал ему сын бизнесмена Илья Гусинский. «Они обратились с просьбой выручить их на три месяца деньгами, а морочили голову семь лет», — сказал Железняк в комментарии «Агентству». Рассмотрение дела в суде продолжается. Кроме того, судебный иск против Гусинского подала судостроительная компания из Флориды, требующая более 400 тысяч за неоплаченные расходы на обслуживание и хранение моторной яхты длиной 43 метра.