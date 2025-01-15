Телеканал ABC сообщил, что воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен австралиец мог быть убит. Премьер Австралии потребовал от России объяснений

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что власти предпримут «самые решительные действия», если Россия причинит вред австралийцу Оскару Дженкинсу, который воевал на стороне Украины и был взят в плен российскими военными. Об этом сообщает Associated Press.

В декабре «военкор» Александр Сладков опубликовал видео, на котором российские военные разговаривают с пленным австралийцем и несколько раз бьют его. Мужчина представляется Оскаром Дженкинсом, 32-летним преподавателем биологии. Он говорит, что живет в Австралии и Украине.

15 января австралийский телеканал ABC сообщил, что Дженкинс мог быть убит. Журналисты ссылались на других иностранцев, воющих за ВСУ. Официального подтверждения этой информации нет.

По словам премьер-министра, Австралия обратилась к России с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения о гибели Дженкинса. «Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены», — сказал Албаниз.

Он подчеркнул, что если Дженкинсу был причинен какой-либо вред, то власти Австралии «предпримут самые решительные действия из возможных». О каких действиях идет речь, он не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировал заявление австралийской стороны заявил, что ему неизвестно, «поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами». «Возможно, по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия, но до нас это не доходило. Может быть, есть смысл проверить это в министерстве иностранных дел нашем», — сказал он.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что власти Австралии обратились к России по поводу задержания российскими военными австралийца Оскара Дженкинса в «зоне ». По ее словам, информация о задержанном гражданине Австралии «проверяется». Захарова добавила, что в случае подтверждения сведений ответственность за это будут нести власти Австралии, потому что они «попустительствуют австралийским наемникам», которые участвуют в войне на стороне Украины.