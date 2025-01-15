Суд признал право братьев и детей мобилизованных россиян, погибших на войне, не проходить срочную службу

Родные братья и сыновья мобилизованных россиян, погибших на войне, имеют право на освобождение от срочной службы. Это следует из решения, которое принял шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщает правозащитная организация «Школа призывника».

Свое решение суд вынес в рамках рассмотрения дела жителя Кировской области Ивана Смольникова, которого в 2023 году призвали в армию. Смольников настаивал, что имеет право на отсрочку, так как его мобилизованный брат погиб на войне, но военкомат был с этим не согласен.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает освобождение от призыва для родных братьев и сыновей военных, которые погибли во время прохождения срочной службы. Про мобилизацию в законе не сказано — на этом основывалась позиция военкомата.

Суд первой инстанции встал на сторону военкомата, однако Смольников выиграл апелляцию. Теперь решение подтвердил кассационный суд.

По подсчетам «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» на конец декабря на войне погибли 10,1 тысячи россиян, призванных по мобилизации. В это число входят только те, чью смерть можно подтвердить по открытым источникам, в реальности количество погибших намного больше.