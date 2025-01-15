Офицеру российской ПВО дали почти три года за вертолет Ми-8, случайно сбитый над Крымом. В результате инцидента погибли три человека

Военнослужащий российской армии получил два года и десять месяцев лишения свободы за то, что по ошибке сбил из зенитно-ракетного комплекса российский вертолет Ми-8, приняв его за украинский дрон. Об этом пишет «Коммерсант».

Инцидент произогел 18 декабря 2023 года. Игорь Пашков нес дежурство в одной из частей в аннексированном Крыму, когда получил доклад «об обнаружении низколетящей малоскоростной воздушной цели». В результате череды случайных ошибок при передаче сообщений Пашков решил, что эта цель — украинский беспилотник, и отдал команду уничтожить ее. Объектом оказался российский вертолет Ми-8, он упал в Черное море, три члена экипажа погибли.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил несения боевого дежурства; позже статья была переквалифицирована на халатность. Пашков оформил явку с повинной.

Обвинение требовало для Пашкова семь лет лишения свободы. Суд первой инстанции дал ему три года, а также обязал выплатить пять миллионов рублей министерству обороны (оно оценило вертолет в 204 миллиона и заявило иск о возмещении вреда) и по миллиону каждой из вдов погибших пилотов. Апелляционный суд сократил срок приговора до двух лет и десяти месяцев.

«Коммерсант» пишет, что это первый приговор за халатность, проявленную в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым.