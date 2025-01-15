«Коммерсант»: российские авиакомпании с начала войны вывели из реестра Бермуд 300 самолетов, избавив их от двойной регистрации. Она запрещала полеты за рубеж
За почти три года с начала войны российские авиаперевозчики смогли вывести из реестра Бермуд 365 самолетов из 665, избавив их таким образом от двойной регистрации, которая мешала полетам за рубеж, пишет «Коммерсант» со ссылкой на бермудский реестр.
По данным Росавиации, на момент начала войны и введения санкций в марте 2022 года в регистрации Бермуд находились 745 российских самолетов (Минтранс насчитывал больше — 768). Еще 36 воздушных судов были зарегистрированы в реестре Ирландии. После введения санкций перевозчики потеряли доступ примерно к 80 самолетам, но не менее 665 все еще оставались зарегистрированными на Бермудах. Теперь в реестре Бермуд, по данным «Коммерсанта», остаются 300 самолетов из парка российских авиакомпаний.
Больше всего самолетов от двойной регистрации избавил «Аэрофлот» — это 192 борта. Сейчас в реестре Бермуд у него остается 65 воздушных судов, в реестре Ирландии — 14, пишет «Коммерсант». По данным газеты, на это у группы ушло более 250 миллиардов рублей из почти 300 миллиардов, выделенных из Фонда национального благосостояния (ФНБ). С учетом средств ФНБ, которые правительство выделяло авиакомпаниям, также переоформлены 45 самолетов S7 (под двойной регистрацией у нее остается 52 борта) и 19 — «Уральских авиалиний» (осталось 33). У Utair в регистрации Бермуд остается 24 из 56 самолетов, пишет «Коммерсант».
По словам источников «Коммерсанта», «новых траншей господдержки на сделки не было и движения по этому вопросу пока нет». Близкий к правительству собеседник газеты добавляет, что «решения и денег нет, но вопрос не снят с повестки».
По подсчетам «Коммерсанта», с учетом выведенных из-под двойной регистрации самолетов, а также самолетов российского производства Sukhoi Superjet 100 теперь за рубеж могут летать более 500 бортов.
Представители авиационных властей Бермуд и Ирландии от комментариев отказались. В авиакомпаниях, Росавиации, Минтрансе и других российских ведомствах информацию также не комментировали.