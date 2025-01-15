«Коммерсант»: российские авиакомпании с начала войны вывели из реестра Бермуд 300 самолетов, избавив их от двойной регистрации. Она запрещала полеты за рубеж

За почти три года с начала войны российские авиаперевозчики смогли вывести из реестра Бермуд 365 самолетов из 665, избавив их таким образом от , которая мешала полетам за рубеж, пишет «Коммерсант» со ссылкой на бермудский реестр.

По данным Росавиации, на момент начала войны и введения санкций в марте 2022 года в регистрации Бермуд находились 745 российских самолетов (Минтранс насчитывал больше — 768). Еще 36 воздушных судов были зарегистрированы в реестре Ирландии. После введения санкций перевозчики потеряли доступ примерно к 80 самолетам, но не менее 665 все еще оставались зарегистрированными на Бермудах. Теперь в реестре Бермуд, по данным «Коммерсанта», остаются 300 самолетов из парка российских авиакомпаний.

Больше всего самолетов от двойной регистрации избавил «Аэрофлот» — это 192 борта. Сейчас в реестре Бермуд у него остается 65 воздушных судов, в реестре Ирландии — 14, пишет «Коммерсант». По данным газеты, на это у группы ушло более 250 миллиардов рублей из почти 300 миллиардов, выделенных из Фонда национального благосостояния (ФНБ). С учетом средств ФНБ, которые правительство выделяло авиакомпаниям, также переоформлены 45 самолетов S7 (под двойной регистрацией у нее остается 52 борта) и 19 — «Уральских авиалиний» (осталось 33). У Utair в регистрации Бермуд остается 24 из 56 самолетов, пишет «Коммерсант».

По словам источников «Коммерсанта», «новых траншей господдержки на сделки не было и движения по этому вопросу пока нет». Близкий к правительству собеседник газеты добавляет, что «решения и денег нет, но вопрос не снят с повестки».

По подсчетам «Коммерсанта», с учетом выведенных из-под двойной регистрации самолетов, а также самолетов российского производства Sukhoi Superjet 100 теперь за рубеж могут летать более 500 бортов.

Представители авиационных властей Бермуд и Ирландии от комментариев отказались. В авиакомпаниях, Росавиации, Минтрансе и других российских ведомствах информацию также не комментировали.

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