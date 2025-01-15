Байден исключил Кубу из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока

Администрация уходящего президента США Джо Байдена исключила Кубу из списка государств, поддерживающих терроризм («спонсоров терроризма»), следует из опубликованного на сайте Белого дома документа.

Белый дом отмечает, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Также Байден, как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций. МИД Кубы отмечает, что это решение «положит конец конкретным принудительным мерам, которые вместе со многими другими наносят серьезный ущерб кубинской экономике и оказывают серьезное воздействие на население».

По словам Карин Жан-Пьер, шаги по исключению Кубы из списка предприняты в рамках соглашения с папой римским Франциском. Католическая церковь сообщила Белому дому, что кубинское правительство пообещало освободить политических заключенных. Министерство иностранных дел Кубы объявило, что правительство освободит 553 человека. Ожидается, что они будут освобождены к концу срока полномочий Байдена в полдень 20 января.

CNN со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что об исключении Кубы Байдена напрямую просил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его просьбу также поддержали другие союзники, включая ЕС, Испанию, Канаду, Колумбию и Чили, пишет CNN.

Куба впервые была внесена в список «спонсоров терроризма» в 1982 году при администрации президента Рональда Рейгана. Затем в 2015 году ее исключил из списка Барак Обама, но в январе 2021 года, перед уходом с поста президента, Дональд Трамп вернул Кубу в этот список. Сейчас в списке стран, поддерживающих международный терроризм, остаются КНДР, Иран и Сирия.

Трамп и его администрация во время своего нового срока смогут пересмотреть решение администрации Байдена об исключении Кубы из списка. CNN отмечает, в частности, что в команду Трампа входит сенатор Марко Рубио, который давно поддерживает ограничительные меры против правительства острова.