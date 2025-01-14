В официальном журнале Минобороны России предложили ввести награду для штурмовиков. В пример привели знаки отличия вермахта

В официальном журнале Минобороны России вышла статья с предложением ввести в стране систему награждения штурмовиков по образцу Вооруженных сил нацистской Германии.

Статья с заголовком «Штурмовой знак пехоты» была опубликована в журнале «Армейский сборник» 13 января (копия материала в интернет-архиве).

Авторы статьи считают, что «имеется острая потребность» в знаках отличия, которые командиры могли бы вручать на поле боя. В качестве примера они приводят систему награждения вермахта, где «вопрос с наградами был хорошо продуман и тщательно контролировался». Например, говорится в статье, для штурмовиков был предусмотрен ведомственный знак отличия — штурмовой знак пехоты.

«Нам представляется, что обилие штурмовых действий войск в ходе специальной военной операции на Украине требует и у нас ввести ведомственный знак отличия ВС РФ — штурмовой знак российской пехоты, который должен вручаться бойцам командирами полков и бригад по их решению прямо на поле боя, а уже потом оформляться бюрократически. Эту же награду можно вручать штурмовикам другого ведомственного подчинения», — говорится в военном журнале.

Авторы предложили перенять у вермахта не только образец награды, но и критерии награждения — в зависимости от участия в штурмах. Так, награждать российским «штурмовым знаком» предлагается за отличия в «удачных штурмовых действиях»: знаком II степени — за пять-девять таких действий, а знаком I степени — за 10-15 штурмовых действий.

«Армейский сборник» также опубликовал эскизы знаков отличия, которые предлагается делать из золота и серебра.

«Армейский сборник»