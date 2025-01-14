В Казахстане иностранцам будут выдавать банковские карты сроком действия до года

Власти Казахстана ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов страны до 12 месяцев, сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Ведомство 14 января приняло постановление о внесении изменений в законодательство страны по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций. Поправки приняли в целях «минимизацией рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов».

Местное издание «Курсив» отмечает, что новые правила не распространяются на уже выпущенные карты, а ограничения не коснутся бизнесменов, инвесторов и дипломатов.

После начала полномасштабной войны в Украине против России платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении своей работы в РФ. Вскоре среди россиян стал популярен «карточный туризм». Казахстан был одним из главных направлений, куда ехали россияне, чтобы оформить карточку иностранного банка.

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