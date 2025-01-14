Суд в Москве заочно приговорил мэра Днепра к девяти годам из-за поста о Буче. Он призывал «убивать нелюдей по всему миру»
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил мэра украинского города Днепр Бориса Филатова к девяти годам колонии по делу о распространении «фейков» о российских военных и возбуждении ненависти. Внимание на карточку дела и сообщение прокуратуры о приговоре обратила «Медиазона».
В прокуратуре уточнили, что претензии российских властей к Филатову связаны с публикациями мэра Днепра в соцсетях. В частности, речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 года в канале Филатова «в одном из мессенджеров».
Пресс-служба Следственного комитета сообщала, что дело против мэра Днепра завели после поста «с призывами убивать россиян по всему миру», который был опубликован «в запрещенной в России социальной сети».
«Медиазона» отмечает, что речь идет о посте, который Филатов опубликовал в фейсбуке и телеграме 3 апреля 2022. Это произошло после того, как ВСУ вернули контроль над городом Буча в Киевской области, и журналисты начали публиковать фотографии с телами мирных жителей, убитых во время российской оккупации.
«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине <…> Пришло время холодной ярости. Теперь у нас есть полное моральное право спокойно и с совершенно незамутненным разумом убивать этих нелюдей уже по всему миру», — писал тогда Филатов. На эту публикацию жаловались Z-блогеры. Сейчас пост недоступен.