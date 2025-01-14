Страны ЕС одобрили включение Швейцарии в европейский оборонный проект «Военная мобильность» (Military Mobility), который позволяет организовать быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Проект «Военная мобильность» обеспечивает быстрое перемещение военного персонала и активов по всему Евросоюзу — автомобильными, железнодорожными, морскими или воздушными путями. Помимо входящих в ЕС стран, приглашение присоединиться к проекту в 2021 году получили Канада, Норвегия и США, а в 2022 году — Великобритания.

Швейцария подала заявку на участие в сентябре 2024 года. На следующем этапе председательствующие в проекте Нидерланды должны официально пригласить страну, а затем последует заключение административного соглашения.

Идея проекта «Военная мобильность» была предложена командующим армией США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. Проект был запущен в декабре 2017 года, с ноября 2020 года в нем могут участвовать третьи страны.