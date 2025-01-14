РИА Новости: в центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ

Сотрудника ФСБ Владимира Фещенко нашли убитым в здании в центре Москвы, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Где именно был найден Фещенко, собеседник агентства не уточнил. Других подробностей он также не привел.

О том, что Фещенко найдет убитым в центре Москвы, пишет близкий к силовикам телеграм-канал Baza. При этом канал называет его чемпионом России по гиревому спорту и мастером спорта международного класса, но не сотрудником ФСБ.

По информации Baza, тело Фещенко нашли в здании на Ольховской улице.

На Ольховской улице находится, в частности, управление ФСБ по московскому военному округу. Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что Фещенко убили в ночь на 13 января в ведомственном здании на Ольховской улице. По его данным, у сотрудника ФСБ произошел конфликт с другом, с которым он служил на Дальнем Востоке.