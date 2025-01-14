На дне Байкала установили двухметровую статую рыцаря с рындой. Прокуратура начала проверку

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с размещением на дне Байкала статуи рыцаря с рындой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Направлены поручения в органы Росприроднадзора, Росрыболовства, администрация Листвянского муниципального образования для рассмотрения указанной информации и принятия мер в рамках компетенции», — говорится в сообщении.

СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на статую рыцаря на дне Байкала 12 января. Как пишет издание IrCity.ru, иркутский дайвер Марк Кисурин обнаружил в районе Листвянки в 40 метрах от берега рыцарские доспехи с рындой в руках. Позже стало известно, что «арт-объект» установил дайв-центр «Аква-ЭКО» 7 декабря. Доспехи, как сообщает IrCity, были куплены в интернете. Высота статуи — два метра.

«Установка арт-объекта пришлась по душе не всем. В паблике „Весь Улан-Удэ“ пользователи назвали это загрязнением Байкала, а сами доспехи — мусором», — отмечало издание.

В «Аква-ЭКО» заявили, что никакой экологической опасности статуя рыцаря не несет.

Позже руководитель «Аква-ЭКО» Андрей Барановский в комментарии изданию «Подъем» сказал, что компания не имеет отношения к статуе.

«Мы ее не устанавливали. Кто-то это сделал под Новый год. Вы уже 228-й, кто задает один и тот же вопрос, только почему в наш адрес, непонятно. Кто-то захотел, написал, а мы сейчас на вопросы отвечаем. Документов [от прокуратуры] никаких не получали», — сказал он.