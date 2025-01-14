ФСБ внесла в список террористических организаций «Белгородскую народную республику». Возможно, речь идет об украинском меме про присоединение Белгородской области к Украине

ФСБ внесла движение «Белгородская народная республика» в список «структурных подразделений» «Форума свободных государств постРоссии», признанного Верховным судом РФ «террористической организацией». На это обратило внимание издание «Фонарь».

Никаких пояснений о том, что представляет собой это движение, в реестре ФСБ нет.

Издание «7×7» пишет, что «Белгородская народная республика» — это украинский мем о «присоединении» Белгородской области к Украине, по аналогии с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

«Украинцы шутили про БНР, когда власти в приграничном регионе России сообщали о прилетах или заходе диверсантов. Среди белгородцев новости про создание БНР тоже стали мемом», — говорится в посте издания.

В августе 2022 года один из жителей Белгородской области во время прямой линии с губернатором Вячеславом Гладковым заявил, что его пугают слухи о создании некой Белгородской народной республики. «Вы читаете не те сайты. Конечно, это ложь. Я предлагаю вам перейти к официальной информации или пользоваться сведениями из других пабликов», — ответил тогда Гладков.

В ноябре 2024 года Верховный суд России объявил террористической организацией «Форум свободных государств постРоссии» и его 172 «структурных подразделения». В начале января нынешнего года ФСБ опубликовала список этих подразделений. В нем, в частности, оказались фонды «Азиаты России», «Свободная Бурятия», «Свободная Якутия», «Лига свободных наций», «Свободный Идель-Урал» и другие.