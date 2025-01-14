ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ, подозреваемого в подготовке отравления сотрудников оборонного предприятия

ФСБ отчиталась о задержании гражданина России, подозреваемого в том, что он планировал отравить сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Ярославской области по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По версии спецслужбы, задержанный изъял из «оборудованного украинскими спецслужбами тайника» две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей «с возможным дальнейшим летательным исходом».

ФСБ утверждает, что подозреваемый планировал залить химические вещества в воздуховоды автомобилей работников предприятия.

Его деятельность, как считает следствие, «координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров».

О сотрудниках какого именно оборонно-промышленного предприятия идет речь, в сообщении ФСБ не уточняется.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что за совершение покушения на работников предприятия мужчине пообещали полтора миллиона рублей.

По информации канала, в декабре 2024 года 40-летний Илья Б. вступил в переписку с человеком под ником «Великий Воин Корпуса». В ходе беседы мужчина согласился фотографировать объекты критической инфраструктуры, а также совершить теракт на территории машиностроительного завода. 8 января Илья поехал на указанное место, где якобы хранились химические вещества для отравления сотрудников предприятия. Там его задержали силовики.