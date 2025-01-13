В Лос-Анджелесе число погибших в результате пожаров увеличилось до 24 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе выросло до 24 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Шериф округа Роберт Луна на пресс-конференции 12 января заявил, что спасатели и полицейские начали поисковую операцию в районе Итон, во время которой уже обнаружили тела трех погибших.

«Поскольку поиски продолжаются, я, к сожалению, ожидаю, что число погибших увеличится», — сказал он.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, пожары в штате могут стать самым крупным бедствием в США с точки зрения экономического ущерба. Он добавил, что жертв, скорее всего, будет «гораздо больше».

Пожары в округе Лос-Анджелес продолжаются с 7 января. Тушение осложняется сильным ветром, из-за которого огонь быстро распространяется. В общей сложности пожары охватили площадь более 16 тысяч гектаров. По последним данным, уничтожены или повреждены свыше 10 тысяч строений.

Читайте также

Сгоревшие кварталы, дома знаменитостей и миллионеров Лос-Анджелеса Фотографии с вертолета

Читайте также

Сгоревшие кварталы, дома знаменитостей и миллионеров Лос-Анджелеса Фотографии с вертолета