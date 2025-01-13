В аэропорту Красноярска мужчина с ножом напал на пассажира. Нападавшего задержали

Один человек пострадал в результате нападения с ножом в аэропорту Красноярска. Подозреваемый в нападении задержан, сообщили в управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

По предварительным данным полиции, 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему на первом этаже здания аэропорта. Двое очевидцев и транспортные полицейские, вскоре прибывшие на место происшествия, задержали нападавшего.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Издание Ngs24.ru со ссылкой на очевидцев сообщило, что нападавший схватил нож в одном из магазинов и стал бегать по аэропорту. Он нанес несколько ранений другому мужчине, после чего его задержали.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала «База», нападение устроил 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов. На допросе он сообщил, что пришел в аэропорт без оружия, а нож взял в одном из баров. Как утверждается, он напал на 39-летнего Мансурбека Т. «из ревности». Потерпевший утверждает, что не знаком с нападавшим.

Пострадавшему, пишет Ngs24.ru, помогли работники медицинской службы аэропорта, после чего его госпитализировали в одну из больниц Красноярска.