Участники Олимпиады в Париже вернули больше 100 бракованных медалей

Спортсмены, участвовавшие в Олимпийский играх в Париже 2024 года, вернули в оргкомитет Игр более 100 бракованных медалей, сообщает издание La Lettre.

Вскоре после Игр-2024 некоторые спортсмены, получившие награды, жаловались в соцсетях на то, что с их медалей стирается верхний слой, напоминает издание.

Качество медалей критиковал скейтбордист из США Найджа Хьюстон, занявший третье место в дисциплине стрит. В декабре французский пловец Йоанн НʼДойе-Бруар опубликовал фотографии своей бракованной медали.

По данным La Lettre, проблемы с медалями связаны с низкокачественным лаком, который Парижский монетный двор использовал при производстве наград. На фоне скандала были уволены три топ-менеджера монетного двора, отвечавших за производство и качество.

Представители Международного олимпийского комитета заверили La Lettre, что все бракованные медали заменят «в ближайшие недели».