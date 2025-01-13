«У вас всех в порядке с головой?» Краснодарский чиновник накричал матом на волонтеров, спасающих птиц. Он объяснил это «непрерывным напряжением»

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин извинился перед волонтерами, спасающими птиц в Анапе, после того, как в телеграм-каналах распространилось видео, на котором он кричит на них матом.

На видео, разошедшемся в телеграм-каналах 12 января (одним из первых его опубликовал эколог Жора Каваносян), чиновник, приехавший в штаб по спасению птиц в Анапе, высказывает волонтерам свои претензии.

Внимание, в тексте ниже есть мат.

«Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я [вас] просто попринимаю. Хватит уже издеваться! Вы взрослые здесь люди, вы вообще понимаете, чем вы занимаетесь? Спекуляцией! У людей паника на всю страну. Выгнали! Вы же пишите, что вы птицу перевезли, вы же пишите, что вы переходите куда-то, а не издевайтесь, блядь. До инфаркта, блядь, довести, блядь. Я летел, блядь, сюда 180, чтоб приехать, что вы переезжаете отсюда? У вас всех, блядь, в порядке с головой?» — говорит чиновник на видео (его лица не видно).

Волонтеры отвечают, что не понимают, в чем претензии чиновника и почему он так с ними разговаривает.

На следующий день Урайкин в своем телеграм-канале извинился «за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию». «Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — написал чиновник. По его словам, он приехал ночью в штаб, получив «сигнал» о закрытии центра. «По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», — добавил Урайкин.

Чиновник также пояснил агентству РИА Новости, что обстановка в городе была «накаленная с точки зрения беспилотников, их отражали», а волонтеры в это время «пишут, что их выгоняют», и у него была одна задача — «прекратить этот беспредел». «Я прекратил переезд, успокоил людей, волонтеров в первую очередь», — сказал Урайкин, добавив, что про скорость в 180 километров в час он утрировал. По его словам, волонтеры переехали из помещения в 40 квадратных метров в помещение площадью около 200 квадратных метров.

В ночь на 11 января волонтеры рассказали, что птиц «забирают и пакуют», а людей обязали покинуть штаб на Пионерской, 68, дав им около получаса на сбор вещей. По их словам, в штабе на тот момент были птицы, которым не успели оказать помощь, а также немобильные и тяжело пораженные птицы.

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