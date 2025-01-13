Российские власти отказались тратить 11 миллиардов рублей на защиту аэропортов от беспилотников

Российские власти не будут оснащать гражданские аэродромы техническими средствами обнаружения беспилотников и противодействия им, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Оснастить такими системами планировалось аэродромы I категории. К ним, в частности, относятся аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи, Красноярска, Казани, Уфы, Якутска, Тюмени, Калининграда и других городов.

Предполагалось, что к 2028 году 31 российский аэропорт оснастят системами антидроновой защиты. Совокупно государство собиралось выделить на это более 11 миллиардов рублей. При этом, как отмечают «Ведомости», в 2025 году планировалось защитить от дронов один аэропорт за 966 миллионов рублей, в 2026 году — 10 аэропортов за 9,7 миллиардов рублей. Финансирование для оставшихся 20 аэропортов данной категории в проекте «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» указано не было.

«Ведомости» напоминают, что сейчас полномочия по применению средств радиоэлектронной борьбы есть только у силовых структур, ведомственной охраны и сотрудников транспортной безопасности.

По словам исполнительного директор агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, некоторые операторы российских аэропортов закупили за свой счет программно-аппаратные комплексы по обнаружению и идентификации дронов. При этом вопрос о том, как именно противодействовать обнаруженным беспилотникам, остается открытым, добавил собеседник газеты.