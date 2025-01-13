Бывший «министр культуры» ЛНР стал ректором Московского государственного института культуры

Бывший «министр культуры» самопровозглашенной ЛНР Дмитрий Сидоров назначен исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам Любимовой, Сидоров — заслуженный работник культуры ЛНР. С 2014 по 2017 года он был депутатом 1-го и 2-го созывов «Народного совета ЛНР», возглавлял комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики. С 2017 по 2023 год он был министром культуры, спорта и молодежи ЛНР, в 2023-2024 годах — министром культуры.

«Кроме того, Дмитрий является участником первого потока нашей кадровой программы для руководителей в индустрии — „Высшая школа управленцев в сфере культуры“», — написала Любимова в своем телеграм-канале.

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