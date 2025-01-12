В Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за снегопада. Более 100 рейсов задержали или отменили
Аэропорт Пулково в Петербурге остановил прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада утром 12 января.
Аэропорт объявил об ограничениях в 8:33 мск. Ожидалось, что полеты возобновятся в 9:15 утра, но этого не произошло.
«Неблагоприятные погодные условия на текущий момент не позволяют возобновить прием и отправку воздушных судов в аэропорту Пулково», — сообщили представители аэропорта в 10:38 утра.
В Пулково ограничили доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Администрация аэропорта сообщила, что пассажиры задерживаемых рейсов могут получить воду и ваучеры на питание у представителей авиакомпаний.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 12:00, задержаны 77 рейсов, отменены 27. Ранее сообщалось, что задержаны почти 90 рейсов. Агентство ТАСС сообщило, что по данным Росавиации, 33 рейса отправили на запасные аэропорты.
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