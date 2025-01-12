В Калифорнии, по последним данным, в результате пожаров погибли 16 человек. Пропали без вести 13 человек
По меньшей мере 16 человек погибли в результате лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса в Калифорнии, сообщает NBC News 12 января.
11 человек погибли в зоне пожара «Итон» в районе Пасадены, пять человек — на территории, пострадавшей от пожара «Палисейдс» в районе Пасифик-Палисейдс, указывает CNN.
По меньшей мере 13 человек пропали без вести, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. По его словам, пока неясно, связаны ли заявления о пропаже местных жителей с пожарами.
В округе Лос-Анджелес с 7 января продолжаются несколько лесных пожаров, которые охватили территорию площадью около 15 тысяч гектар. По последним данным, огонь уничтожил более 12 тысяч зданий. Борьбу с пожарами затрудняют сильный ветер и сухая погода. Округ Лос-Анджелес объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за угрозы, которые несут продукты горения. Из зоны пожаров эвакуировали более 180 тысяч человек.
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