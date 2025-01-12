Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Янтарное возле Курахово
Министерство обороны РФ объявило, что российские военные взяли под свой контроль поселок Янтарное в Донецкой области. Представитель Минобороны сообщил в ходе брифинга 12 января, что населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.
Российские военные установили в Янтарном флаг России. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева 11 января. Судя по геолокации видео, флаг установили на одном из разрушенных зданий на улице Гагарина.
При этом на карте украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Миноороны Украины, по состоянию на 11 января отмечено, что российские войска подошли к Янтарному, но не захватили его.
Янтарное — поселок в Покровском районе Донецкой области. Населенный пункт расположен в пяти километрах от города Курахово, захваченного российской армией 31 декабря 2024 года.
Российские военные пытаются окружить украинские силы в селе Дачное к западу от Курахово. Захваченное Янтарное находится в четырех километрах к югу от Дачного. Российские войска, по сообщениям провоенных телеграм-каналов, также подошли к Дачному с севера.
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