17-летний россиянин Данил «donk» Крышковец признан лучшим игроком года в Counter-Strike

Российский киберспортсмен команды Team Spirit, 17-летний Данил Крышковец, (donk) признан лучшим игроком в Counter-Strike в 2024 году по версии ведущего сайта об этой игре HLTV.

Второе место в номинации «Лучший игрок года» занял россиянин Илья Осипов (m0NESY) из команды G2 Esports.

Как отмечает Cybersport, игроки из России впервые в истории заняли первые два места в рейтинге HLTV. Ранее из россиян только Дмитрий Соколов (sh1ro) занимал третье место в рейтинге в 2022 году.

Церемония награждения победителей премии HLTV прошла в Белграде 11 января. Данил Крышковец победил сразу в четырех номинациях: «Игрок года», «Лучший новичок года», «Лучший открывающий игрок» и «Лучший хайлайт». В то же время Илья Осипов занял первое место в категории «Лучший снайпер».

Команда Team Spirit, за которую выступает Данил Крышковец, в 2024 году выиграла турнир Shanghai Major 2024 в Шанхае, а также Blast Spring Final и IEM Katowice в Белграде. На всех турнирах Крышковца признавали лучшим игроком.

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