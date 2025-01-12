17-летний россиянин Данил «donk» Крышковец признан лучшим игроком года в Counter-Strike
Российский киберспортсмен команды Team Spirit, 17-летний Данил Крышковец, (donk) признан лучшим игроком в Counter-Strike в 2024 году по версии ведущего сайта об этой игре HLTV.
Второе место в номинации «Лучший игрок года» занял россиянин Илья Осипов (m0NESY) из команды G2 Esports.
Как отмечает Cybersport, игроки из России впервые в истории заняли первые два места в рейтинге HLTV. Ранее из россиян только Дмитрий Соколов (sh1ro) занимал третье место в рейтинге в 2022 году.
Церемония награждения победителей премии HLTV прошла в Белграде 11 января. Данил Крышковец победил сразу в четырех номинациях: «Игрок года», «Лучший новичок года», «Лучший открывающий игрок» и «Лучший хайлайт». В то же время Илья Осипов занял первое место в категории «Лучший снайпер».
Команда Team Spirit, за которую выступает Данил Крышковец, в 2024 году выиграла турнир Shanghai Major 2024 в Шанхае, а также Blast Spring Final и IEM Katowice в Белграде. На всех турнирах Крышковца признавали лучшим игроком.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!