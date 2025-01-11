В Тамбовской области беспилотники врезались в два многоэтажных дома. Пострадали семь человек

Обновлено. Первышов сообщил, что по уточненным данным, пострадали семь человек. Трое поранились осколками, еще четверо «пожаловались на повышенное давление».

В городе Котовск Тамбовской области в ночь на 11 января беспилотники врезались в два жилых дома. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов.

«Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — написал он.

Минобороны России, в свою очередь, отчиталось об уничтожении и перехвате 85 украинских беспилотников. По данным ведомства, 45 из них были уничтожены над Черным и Азовским морями, остальные — над территорией шести регионов. В Тамбовской области два беспилотника были «перехвачены», говорится в отчете ведомства.

В Казани, Нижнекамске и Ульяновске утром временно вводились ограничения в целях безопасности полетов. Два гражданских рейса, которые должны были сесть в Казани, были перенаправлены в Уфу.