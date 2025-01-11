Суд в Калуге объявил «террористической организацией» анархистскую рок-группу, распавшуюся несколько лет назад

Калужский районный суд объявил «террористической организацией» анархистскую рок-группу Antisocial Distancing, которая распалась несколько лет назад. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Соответствующий иск подала прокуратура, заинтересованными сторонами в деле также были указаны полиция и ФСБ. «Террористическими» ведомство потребовала признать некую общественную организацию «Antisocial Distancing», а также объединение «Рок-группа Antisocial Distancing».

По версии суда, музыканты якобы обсуждали в телеграме «возможность и способы применения насилия» в отношении неонацистов. В иске подробно описывалась символика группы (черный флаг «с изображением подожженной бутылки с зажигательной смесью в руке») и изображения на футболках ее участников.

Ответчиком в иске значился местный житель Александр Столбин. В октябре 2022 года, пишет «ОВД-Инфо», он и еще двое антифашистов получили штрафы из-за расклейки листовок о здания ФСБ в Архангельске.

По версии прокуратуры, сейчас участники Antisocial Distancing якобы «усилили меры конспирации».

Объявление организации «террористической» грозит людям, которых силовики назовут ее «участниками», заключением до 20 лет, а «организаторам» — вплоть до пожизненного.