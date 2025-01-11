На центральном вокзале Страсбурга столкнулись два трамвая. Пострадали двадцать человек
В городе Страсбург на востоке Франции столкнулись два трамвая, сообщает BFMTV.
В результате столкновения, по предварительным данным префектуры, пострадали 20 человек.
Инцидент произошел на остановке у центрального вокзала города. Столкновение случилось, когда один из трамваев выехал на путь, на котором стоял второй.
По предварительным данным, причиной могла стать ошибка в переключении стрелок.
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