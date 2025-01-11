На крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор. Корабль ремонтируют с 1999 года

На атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», много лет находящемся на ремонте, запустили ядерный реактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере „Адмирал Нахимов“ осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию корабля», — сказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что запуск реактора не означает завершения ремонта, а лишь «свидетельствует о том, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью».

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов», введенный в эксплуатацию в 1988 году, с 1999 года находится на ремонте, который был начат для замены устаревшего радиоэлектронного оборудования.

Реальные работы на крейсере начались только в 2013 году, а сроки их окончания многократно переносились — сейчас предполагается, что корабль вернется в строй в 2026 году. Стоимость ремонта постоянно увеличивалась и по состоянию на 2023 год превысила 200 миллиардов рублей.