Минтранс обязал авиакомпании бесплатно сажать детей в самолетах рядом с родителями
Министерство транспорта обязало российские авиакомпании сажать детей до 12 лет во время полета рядом с сопровождающими их взрослыми без дополнительной платы. Соответствующий документ 10 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сажать ребенка со взрослым нужно будет на местах, находящихся на одном ряду и не разделенных проходом. Приказ вступит в силу 20 января.
Генпрокуратура рекомендовала сажать детей вместе с родителями еще в конце 2023 года. Однако за несоблюдение этой рекомендации авиакомпании не несли никакой ответственности.
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