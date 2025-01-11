Минтранс обязал авиакомпании бесплатно сажать детей в самолетах рядом с родителями

Министерство транспорта обязало российские авиакомпании сажать детей до 12 лет во время полета рядом с сопровождающими их взрослыми без дополнительной платы. Соответствующий документ 10 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сажать ребенка со взрослым нужно будет на местах, находящихся на одном ряду и не разделенных проходом. Приказ вступит в силу 20 января.

Генпрокуратура рекомендовала сажать детей вместе с родителями еще в конце 2023 года. Однако за несоблюдение этой рекомендации авиакомпании не несли никакой ответственности.