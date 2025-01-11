Аэропорты Самары и Ульяновска закрыли «для обеспечения безопасности полетов»

Аэропорты Самары и Ульяновска днем 11 января приостановили прием и отправку самолетов, сообщает ТАСС.

Ограничительные меры введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», заявили в Росавиации, не приводя подробностей. В последнее время с такой формулировкой аэропорты в РФ чаще всего закрывают из-за атак украинских беспилотников.

Аэропорт Ульяновска уже закрывали утром 11 января. В тот раз ограничения на полеты были сняты спустя примерно два часа.

Утром 11 января ограничения на полеты примерно на два часа также вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Саратова. Из-за закрытия саратовского аэропорта два самолета были вынуждены приземлиться в других городах.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) 9 января опубликовало директиву, рекомендующую авиакомпаниям отказаться от полетов над европейской частью России из-за угроз безопасности, связанных с работой ПВО по отражению атак беспилотников, а также глушением GPS-сигналов. Рекомендации EASA необязательны для перевозчиков за пределами ЕС, однако многие авиакомпании из неевропейских стран принимают их во внимание.