Умер ресторатор Кирилл Гусев

Один из самых известных московских рестораторов нулевых годов Кирилл Гусев умер 9 января в возрасте 53 лет. О его смерти сообщили ресторатор Станислав Лисиченко и ресторанный обозреватель Мария Лобанова.

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«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице», — рассказала Лобанова.

Гусев — совладелец компании «Ресторанный синдикат», крупного ресторанного холдинга, работавшего в сегменте премиум-класса, пишет РБК. В 2000-х годах Гусев открыл рестораны «Обломов» и Bistrot, а также участвовал в создании «Павильона» на Патриарших прудах. Среди других проектов «Ресторанного синдиката» — Fish, «Гастроном», «Чентрале», Nabi, «Zолотой».

Как заявил Станилав Лисиченко, «Ресторанный синдикат» «дал рынку очень много». По его словам, благодаря Кириллу Гусеву Патриаршие пруды в Москве «начались как ресторанное место». В 2012 году Гусев удостоился звания «Ресторатор года» по версии российского GQ.