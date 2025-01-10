Украинские беспилотники атаковали регионы России. В Ростовской области произошел пожар на предприятии

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько регионов России в ночь на 10 января.

В Ростовской области, как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, российские силы ПВО за ночь сбили 16 дронов. В селе Крым произошел пожар на территории производственного предприятия, к утру огонь потушили. Губернатор не уточнил название предприятия. Ростовские паблики пишут, что это завод «Пластфактор», который занимается производством напольных покрытий.

В других населенных пунктах Ростовской области повреждены частные дома, автомобили и школа. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Воронежской области вечером 9 января сбили несколько беспилотников в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, повреждены частные дома и автомобили, пострадавших нет.

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, силы ПВО вечером 9 января сбили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников: 16 — в Ростовской области, по четыре — в Курской и Воронежской, три — в Брянской, два — в Краснодарском крае, один — в Белгородской области и десять — над акваторией Азовского моря.

Власти других регионов РФ, где, по данным Минобороны, сбили беспилотники, о последствиях на земле не сообщали.