Росфинмониторинг отказался исключить Алексея Навального из перечня «экстремистов и террористов»
Росфинмониторинг отказался исключить Алексея Навального из перечня «экстремистов и террористов». Документ с ответом службы опубликовала вдова политика Юлия Навальная.
Из документа следует, что с запросом в Росфинмониторинг обращалась мать Навального Людмила.
В ответе говорится, что основания для нахождения Навального в перечне все еще остаются, так как «информация о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в установленном законом порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу не поступала».
«Путин боится Алексея даже после того, как убил его. <…> Для чего Путину это нужно? Очевидно, не для того, чтобы запретить Алексею открывать счета в банке. Это уже невозможно. Путин это делает для того, чтобы вас напугать. Он хочет, чтобы вы даже упоминать Алексея боялись и постепенно забыли его имя. Но никто не забудет. Ответ министерства мы, конечно, обжалуем», — прокомментировала решение Росфинмониторинга Юлия Навальная.
Она также отметила, что согласно российскому законодательству, смерть человека — «это безусловное основание для исключения [из перечня]».
В апреле 2024 года адвокат Михаил Беньяш объяснял, что информация о наличии основания для исключения физических лиц из перечня представляется в Росфинмониторинг органами прокуратуры, СК, ФСБ, МВД и Минюста. Основанием для исключения из реестра, по его словам, является «не смерть, а прекращение уголовного преследования», а смерть — «основание для этого прекращения». «То есть для того, чтобы исключить убитого Алексея из реестра, орган, в производстве которого находится это уголовное дело (я в них уже запутался и вы наверное тоже), должен принять решение о прекращении уголовного преследования в связи со смертью, а перед этим получить достоверные сведения о смерти и согласие близких родственников умершего на прекращение уголовного преследования. Потом сообщить об этом в Росфинмониторинг и вот уже потом Росфинмониторинг исключает человека из списков. Дело столь же скорое, сколь скорой является российская бюрократия и может длиться где-то полгода-год», — писал адвокат.
В свою очередь адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов утверждает, что закон обязывает исключать из реестр умерших людей. «То, что спустя 11 месяцев после убийства, Алексея Навального не исключили из реестра — это серьезное нарушение одного из самых репрессивных законов страны», — заявил он.
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