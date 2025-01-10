МВД России объявило в международный розыск бывших топ-менеджеров «Роснано»

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Олег Киселев и Ирина Рапопорт, обвиняемые по делу о мошенничестве в особо крупном размере, объявлены в международный розыск. Об этом сообщил 10 января ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Оба бывших топ-менеджера компании находятся за пределами России, говорится в материалах дела. Киселев и Рапопорт заочно арестованы российским судом. Обвиняемые обжаловали меру пресечения, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. Фигурантов дела возьмут под стражу после задержания в России или их экстрадиции.

По версии следствия, Киселев и Рапопорт в составе организованной группы растратили средства, инвестированные в уставной капитал «Роснано», «путем совершения финансовых операций с аффилированными юридическими лицами».

Как сообщил в апреле 2024 года Александр Хинштейн, возглавлявший тогда комитет по информационной политике Госдумы, следственный департамент МВД предъявил бывшим топ-менеджерам «Роснано» обвинения по делу о хищении 1,676 миллиарда рублей, принадлежавших компании. По его словам, следствие считает, что деньги похитили Киселев, Рапопорт, а также бывший директор дочерней структуры «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Деньги похитили в 2012–2015 годах через подконтрольные компании.

Олег Киселев работал в «Роснано» в 2008–2019-м, в последние годы занимал пост заместителя председателя правления, в том числе при бывшем руководителе компании Анатолии Чубайсе. Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано Капитал», зарегистрированной в Швейцарии.