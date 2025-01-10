Хинштейн сообщил, что в курскую школу ворвался 16-летний подросток с молотком и ножами. Его задержали, никто не пострадал

В Курске в школу № 54 ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, дежуривший на входе охранник «почему-то не смог его остановить».

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более 2 минут», — утверждает Хинштейн.

К приезду экипажа вневедомственной охраны Росгвардии подросток уже успел скрыться, но вскоре его задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». По словам губернатора, подросток — ученик другой школы. Он заявил, что «на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54».

В свою очередь близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что подросток якобы мог играть в некую «суицидальную игру», в которой получил задание напасть на школу. Такую версию, утверждает канал, рассматривают следователи. Подтверждения этой информации нет.