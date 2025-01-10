Екатеринбургский митрополит предложил закрепить за каждой редакцией СМИ в регионе священника. Журналисты поддержали эту идею единогласно

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на встрече с руководителями региональных СМИ предложил закрепить за каждой редакцией священника, пишут издания, побывавшие на мероприятии.

По словам митрополита, такая практика уже введена в вузах, и благодаря этому удалось получить «яркие и взаимно отрадные результаты».

«Мы задались вопросом, не спроецировать ли нам эту практику на наши СМИ. Отчего бы к редакции не „прикомандировать“ священника: интересного, умного, глубокого, доброго, который помог бы перебросить этот мостик между жизнью церкви, жизнью тех людей, которые себя считают чадами русской православной церкви и тем или иным СМИ», — сказал митрополит.

Журналисты, как пишет «Четвертый канал», представители которого также были на встрече, «идею поддержали единогласно». Конкретных священников утвердят до конца февраля — они должны будут встречаться с редакциями, проводить беседы и вместе придумывать новые форматы взаимодействия, пишет телеканал.

По данным «7×7», редакторов независимых изданий «Вечерние ведомости» и Itʼs My City на встречу не пригласили.