Джуд Лоу рассказал, что сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса

Актер Джуд Лоу рассказал, что сыграет Владимира Путина в начале его политической карьеры в фильме «Кремлевский волшебник», который снимает французский режиссер Оливье Ассайас, пишет издание Deadline.

Chris Delmas / AFP / Scanpix / LETA

«Я говорю это с нерешительностью, потому что я еще не начал работать над фильмом. Я имею в виду, я начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, так что я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О боже, что я сказал?“», — цитирует актера Deadline.

О том, что Ассайас снимет политический триллер под названием «Кремлевский волшебник» по одноименному роману Джуалиано да Эмполи, стало известно в мае 2024 года. Книга была написана в соавторстве с самим Ассайасом и Эммануэлем Каррером, чей роман «Лимонов» адаптировал для большого экрана режиссер Кирилл Серебренников.

Роман, опубликованный в феврале 2022 года, рассказывает историю молодого телепродюсера Вадима Баранова, начавшего свою карьеру в ранних 1990-х, и ставшего политтехнологом «многообещающего сотрудника ФСБ» — Владимира Путина. Газета Le Monde писала, что прототипом Баранова стал Владислав Сурков, который работал в администрации президента и в разное время был заместителем ее руководителя и помощником Путина.

В фильме «Кремлевский волшебник» кроме Джуда Лоу также сыграют Пол Дано, Алисия Викандер, Том Старридж и Зак Галифианакис. Какие роли исполнят они — пока неизвестно.