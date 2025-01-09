В Якутске ночной клуб оштрафовали на 250 тысяч рублей после жалоб администрации города на «пропаганду нетрадиционных отношений»

Якутский городской суд признал юрлицо местного клуба Number Оne (ООО «Джинлун») виновным в нарушении порядка при организации массового пребывания граждан в общественных местах (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП) и оштрафовал на 250 тысяч рублей.

В сообщении пресс-службы судов говорится, что нарушения были допущены во время шоу, прошедшего 2 января, в клубе. Они выражались в «нахождении граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде» и «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Сотрудники полиции составили протокол, который был передан в суд.

Представители клуба в суде признали, что организовали выступление с участием двух гостей, но в части «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» с обвинением не согласились, заявили в пресс-службе.

2 января издание «Сибирский экспресс» обратило внимание, что на клуб пожаловалась местная комиссия — структурное подразделение администрации Якутска. В заявлении, опубликованном комиссией, говорилось, что с 26 декабря в клубе ведется «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и » с участием приглашенных из Таиланда артистов. Комиссия заявила, что отправила обращения в прокуратуру и полицию.