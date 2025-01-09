Участник шоу «Танцы» на ТНТ, боец ВСУ Владимир Раков погиб на войне

Украинский хореограф, победитель украинского шоу «Танцуют все!» и участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков погиб в ходе российско-украинской войны. Как сообщила его подруга, хореограф Галина Пеха, Раков погиб во время выполнения боевого задания 6 января. Ему было 30 лет.

Владимир Раков — уроженец Евпатории. В 2013 году он стал победителем шестого сезона украинского шоу «Танцуют все!», а следующие два сезона работал на проекте хореографом, сообщает украинский 24-й канал.

Владимир Раков с 2013 до 2016 года работал в украинском театральном коллективе Kozar Dance Theatre, в 2017-2019 годах — в Traum Theatre Salome в Германии. Учился в танцевальных школах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В 2018 году в составе команды Wonder Crew победил в соревнованиях World of Dance в Берлине. В 2019 году участвовал в российском танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, где дошел до суперфинала. Снимался в рекламе Lexus, Apple и Nike, а также в клипах украинских и зарубежных музыкантов.

Владимир Раков вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. Он служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, сообщает «РБК-Украина».