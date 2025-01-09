«У России есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью». Глава Пентагона — о российско-украинской войне
Уходящий министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил РФ нет всех преимуществ в Украине. Об этом он сказал 8 января в интервью Bloomberg перед встречей контактной группы по Украине на американской базе Рамштайн в Германии.
«Есть мнение, что Россия имеет здесь преимущество, и у нее есть все шансы. У нее есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью. И если она получит то, что хочет, то заплатит за это в будущем», — сказал глава Пентагона.
По его словам, это необходимо учитывать при любом варианте прекращения огня в Украине, которое может предпринять будущая администрация Дональда Трампа.
Остин отметил, что у российских войск есть свои проблемы. «Они обращались за помощью к КНДР и Ирану, за оружием и боеприпасами, а теперь еще и за людьми», — сказал министр. В то же время, по словам Остина, Украина продолжает наращивать свой потенциал.
Глава Пентагона добавил, что оккупация больших территорий Украины потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня. «России потребуется много сухопутных сил, чтобы удержать территории», — сказал он.
Остин также ответил на критику некоторых европейских и украинских чиновников, что администрация президента США Джо Байдена не имела четкой стратегии по поддержке Украины. «Она [стратегия США] помогла Украине выжить, помогла Украине защитить свою суверенную территорию. Потери в 700 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — это было бы немыслимо [для России] три года назад», — сказал он.
Ллойд Остин покинет пост министра обороны США после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января.
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