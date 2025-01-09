Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Режиссер и ведущий телеканала НТВ Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом написала в своем телеграм-канале главред Russia Today Маргарита Симоньян.

Симоньян заявила, что не хотела комментировать слухи по поводу состояния здоровья мужа.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — сообщила Симоньян.

По данным телеграм-канала Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря.

Тиграну Кеосаяну 59 лет. Он снял несколько фильмов, среди которых «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!» (по сценарию Симоньян). С 2007 года Кеосаян работает телеведущим. С 2016 года он ведет на телеканале НТВ пропагандистское шоу «Международная пилорама».

С 2022 года Кеосаян находится в санкционных списках Евросоюза из-за того, что «распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ».