Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа при подготовке к преступлению использовал ChatGPT

Предполагаемый водитель электрического пикапа Tesla Cybertruck, который 1 января у отеля Trump International в Лас-Вегасе, использовал для подготовки преступления генеративный искусственный интеллект ChatGPT, сообщили в полиции города.

«У нас есть четкие доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT для планирования атаки, — сообщил на пресс-конференции шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. — Это первый известный мне случай на территории США, когда ChatGPT использовался для помощи человеку в создании конкретного устройства».

По его словам, подозреваемый при помощи ChatGPT также пытался выяснить, какое количество взрывчатки потребуется для взрыва.

Компания OpenAI, которая создала ChatGPT, в ответ на заявление полиции сообщила Axios, что «стремится к ответственному использованию инструментов искусственного интеллекта» и ее «модели разработаны таким образом, чтобы отказываться от вредных инструкций».

«В данном случае ChatGPT выдал информацию, которая уже находилась в свободном доступе в интернете, и предостерег от вредоносных и незаконных действий», — заявили в компании.

Критики искусственного интеллекта предупреждают, что его могут использовать во вредных или незаконных целях. Например, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, один из основателей Apple Стив Возняк и больше тысячи экспертов в 2023 году призвали приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта, пока не появятся общие протоколы безопасности. Как отмечает Reuters, взрыв в Лас-Вегасе может усилить эту критику.