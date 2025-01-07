В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8. Погибли более 50 человек

Обновлено. Число погибших в результате землетрясения в Тибете увеличилось до 53 человек. Ранены 62 человека, пишет «Синьхуа».

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в Тибетском автономном районе КНР.

По данным Центра сейсмологических сетей Китая, эпицентр находился в уезде Тингри на глубине 10 километров. После были зафиксированы еще несколько афтершоков магнитудой до 4,4.

Подземные толчки также ощущались в соседних Непале, Бутане и Индии, отмечает Reuters.

Центральное телевидение Китая сообщило о девяти погибших. Агентство «Синьхуа» пишет, что в результате землетрясения погибли как минимум 32 человека, еще 38 получили ранения.