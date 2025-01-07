В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8. Погибли более 50 человек
Обновлено. Число погибших в результате землетрясения в Тибете увеличилось до 53 человек. Ранены 62 человека, пишет «Синьхуа».
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в Тибетском автономном районе КНР.
По данным Центра сейсмологических сетей Китая, эпицентр находился в уезде Тингри на глубине 10 километров. После были зафиксированы еще несколько афтершоков магнитудой до 4,4.
Подземные толчки также ощущались в соседних Непале, Бутане и Индии, отмечает Reuters.
Центральное телевидение Китая сообщило о девяти погибших. Агентство «Синьхуа» пишет, что в результате землетрясения погибли как минимум 32 человека, еще 38 получили ранения.
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