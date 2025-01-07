Во Франции умер основатель правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, сообщает Le Monde.

Политику было 96 лет.

Joel Saget / AFP / Scanpix / LETA

Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году. Он пять раз участвовал в выборах президента Франции и в 2002 году занял второе место.

Ле Пен покинул пост главы основанной им партии в 2011 году, уступив пост своей дочери Марин Ле Пен. При ней «Национальный фронт» стал отходить от радикальной ультраправой риторики в сторону более умеренных позиций. На этом фоне самого Жана-Мари Ле Пена в 2015 году исключили из партии — за его высказывания о том, что он не считает историческую роль негативной, и что газовые камеры, в которых нацисты уничтожали людей, являются «не более чем деталью истории».

В 2018 году «Национальный фронт» сменил название на «Национальное объединение». На последних выборах в парламент Франции эта партия получила 126 из 577 мест.