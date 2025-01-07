Александр Лукашенко ответил на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Лукашенко извинялся перед ним в начале войны. Об этом сообщает «Белта».

Лукашенко, в частности, заявил, что некие недоброжелатели из-за рубежа пытаются втянуть Беларусь в войну, и для этого в том числе используют Зеленского.

Там [за рубежом] жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну.

Лукашенко отметил, что если Беларусь будет втянута в войну, то она может «не выдержать как государство», поэтому он пытается этого избежать. «Нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться», — сказал Лукашенко.

6 января вышло интервью Владимира Зеленского подкастеру Лексу Фридману, в котором президент Украины, в частности, утверждал, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко извинился перед ним за удары, нанесенные с территории Беларуси и предлагал в ответ атаковать Мозырский НПЗ. Пресс-служба Лукашенко это отрицала.

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