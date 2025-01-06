Зеленский заявил, что Лукашенко извинялся перед ним за удары по Украине с территории Беларуси

Владимир Зеленский заявил, что в первые дни полномасштабной войны разговаривал по телефону с Александром Лукашенко и тот извинялся за российские ракетные удары по Украине с белорусской территории и даже предлагал в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом президент Украины рассказал в подкасте ученому и блогеру Лексу Фридману.

Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. Он говорил: «Это не я, с моей территории пускали ракеты, и пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели. Он мне говорил: «Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин…

Я ему сказал, что он такой же убийца. А он мне говорил: «Пойми, нельзя воевать с русскими». Я ему сказал: «Мы никогда не воевали. Ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси, как ты допустил?» Он говорит: «Ну, ладно, отвечай». Я до сих пор помню, он мне говорит: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит»… Мозырский завод. Я ему говорю: «Ты о чем говоришь? Какой ответ?»

Lex Fridman

Мозырский НПЗ — крупнейший завод Беларуси, наряду с Новополоцким, ориентированный на российскую нефть. Он расположен в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Весной 2024 года Лукашенко заявлял, что Украине «прилетит в десятикратном размере», если ее беспилотники атакуют Мозырский НПЗ. По его словам, он получил информацию, что такой удар обсуждается.