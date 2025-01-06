The Wall Street Journal: в ближайшие годы на космодромах США возникнут пробки из-за роста числа запусков

В ближайшие годы в США ожидается рекордный спрос и большая загруженность основных стартовых площадок для запуска ракет в космос, поскольку SpaceX Илона Маска и другие компании планируют увеличить количество полетов, пишет The Wall Street Journal.

В 2024 году, который стал рекордным по числу космических полетов (более 150), большинство запусков было произведено с трех площадок. Самым загруженным стал стартовый комплекс на мысе Канаверал во Флориде (67 запусков). Второе место заняла база Ванденберг в Калифорнии (47 запусков), а третье — космический центр Кеннеди во Флориде (26 запусков).

В связи с планами по увеличению запусков, как пишет WSJ, эти стартовые площадки рискуют столкнуться с пробками, а резервные не позволят полезным грузам своевременно попадать в космос, опасаются правительственные чиновники и руководители отрасли. При этом любая авария, по словам бывшего чиновника Федерального управления гражданской авиации Джорджа Нилда, может вывести один из крупнейших космодромов из строя на месяцы.

Другие космодромы сталкиваются со сложностями при получении федерального разрешения, а часть из них не имеет выхода к морю (ракеты обычно запускаются из прибрежных районов, чтобы снизить риск для населения). Строительство новых стартовых площадок у берега при этом затруднено, поскольку местные жители часто обеспокоены помехами и шумом.

Чиновники пытаются справиться с этой проблемой, пишет WSJ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) возглавляет группу правительственных агентств по разработке национальной стратегии космодромов. Отчет по этой работе ожидается в 2025 году.

Читайте также

В космонавтике победила революция имени Илона Маска: многоразовые ракеты уже не утопия, а новая реальность. Это хорошо понимают в Китае (и стараются не отстать) А что в РФ? Подводим космические итоги года

Читайте также

В космонавтике победила революция имени Илона Маска: многоразовые ракеты уже не утопия, а новая реальность. Это хорошо понимают в Китае (и стараются не отстать) А что в РФ? Подводим космические итоги года