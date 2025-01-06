Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Владимирской области возбудить уголовное дело о жестоком обращении тренера по художественной гимнастике со своими ученицами.

Имя тренера не называется, но в сообщении СК говорится, что в СМИ опубликовано обращение жительницы Владимира. Она жалуется, что тренер в секции по художественной гимнастике регулярно оскорбляет детей и применяет к ним насилие «в том числе используя для этого спортивный инвентарь».

По всей вероятности, речь идет о тренере спортивной школы № 5 по художественной гимнастике Владимира Анастасии Савватеевой-Субботиной.

Мама одной из гимнасток Мария Рыжова рассказала, что в начале декабря ее дочь после тренировки пришла домой с разбитыми губами и поцарапанным лицом. На вопросы родителей она ответила, что тренер заломила ей руку и провезла лицом по полу, а потом толкнула в стену, где она ударилась виском. По словам Рыжовой, она прослушала запись тренировки, сделанную через «Родительский контроль» на телефоне дочери, и услышала, как тренер кричит на ребенка матом и оскорбляет ее, называя «тупой», «мразью», «чмом» и «сукой».

СК по Владимирской области начал проверку. Омбудсмен по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская также заявила о проверке «противоправных действий» тренера спортивной школы, не называя имени.