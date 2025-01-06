Фильм «Бруталист» и сериал «Cегун» выиграли «Золотые глобусы». Юра Борисов остался без награды
Картина «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета стала победителем «Золотого глобуса» 2025 года в номинации «Лучший фильм (драма)». 82-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы состоялась 5 января в Лос-Анджелесе.
В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» победила картина Жака Одиара «Эмилия Перес». Она же выиграла в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Лучшим анимационным фильмом признан латвийский мультфильм «Flow» режиссера Гинтса Зилбалодиса.
Награду за лучший драматический сериал получил «Cегун», за лучший комедийный сериал — «Хитрости», а лучший мини-сериал — «Олененок».
Призы за лучшую драматическую роль получили Эдриан Броуди («Бруталист») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). В номинации «Лучшая роль в комедии или мюзикле» победили Себастиан Стэн («Другой человек») и Деми Мур («Субстанция»).
Российский актер Юра Борисов, номинированный в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора», уступил победу Кирану Калкину («Настоящая боль»). Награду за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Зои Салдана («Эмилия Перес»).
Лучшим режиссером 2025 года по версии «Золотого глобуса» стал Брэйди Корбет («Бруталист»).
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